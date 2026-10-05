Аршавин: «Если Овечкин еще поиграет в России, безусловно, для болельщиков будет просто класс»

Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года Андрей Аршавин высказался о решении нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина завершить карьеру в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).
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