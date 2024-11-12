Росимущество пытается изъять собственность бывшего завода Heineken в России

Арбитражный суд Иркутской области 15 ноября рассмотрит иск территориального управления Росимущества об изъятии собственности к холдингу "Объединенные пивоварни", который в настоящее время владеет активами, ранее принадлежащими Heineken.
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