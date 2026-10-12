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«Он художник, он так видит»: сын Алсу снимает контент для социальных сетей мамы

«Он художник, он так видит»: сын Алсу снимает контент для социальных сетей мамы

Сын заслуженной артистки России Алсу снимает матери контент для социальных сетей. Об этом написало издание 7Дней.

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