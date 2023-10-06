Болгария сплавила Украине самоубийственное оружие

Киевский режим получит от Софии неисправные зенитно-ракетные комплексы С-300 @ REUTERS/Spasiyana Sergieva Tекст: Кирилл Аверьянов Поставки оружия из Европы на Украину приобретают все более трагикомические формы.
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