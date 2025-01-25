В Словакии местная оппозиция правительству Роберта Фицо и его партии «Смер», подняв на щит украинскую тему, пошла на гтурм правительственных редутов.
В Словакии бушует «Укромайдан» – фанаты Киева намерены заставить Фицо повернуться задом к Москве
Комментарии
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Империалист циничный
Не давать людям газ и бензин. Вообще. Копить его. И посмотреть, что скажут провокаторы.Вот охереют, когда платить втрое, вчетверо больше придётся.
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11 час.
Алексей Горшков
Мне кажется - это АГОНИЯ, "последний выдох господина Пэ-Же"! По-моему - ОЧЕВИДНО некоторое ВЫРОЖДЕНИЕ самОй западной мысли! Если ранее их принципом было: "Работает - значит эффективно", то сейчас очевидно, что "засбоило" - уже не "тянет", НО(!) они почему-то - видно от неспособности думать - не видят, что это уже ПРОСТО НЕ РАБОТАЕТ !!! Допустим: Майдан на Украине "прошёл" - значит надо действовать ПО ТЕМ ЖЕ "ЛЕКАЛАМ "! Но в Белоруссии, Гонконге, Венесуэле, Боливии, Грузии - это УЖЕ не сработало - а тактику они НЕ СОВЕРШЕНСТВУЮТ !!! Даже безмозглые вирусы гриппа как-то мутируют, приспосабливаясь к изменениям, а эти - ТУПО В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ, НЕ СВОРАЧИВАЯ, ПРУТ !!! Понятно, что это всё ДЕКОРАТИВНЫЕ ФИГУРЫ какого-то DEEP STATE ("глубинного государства"), но и НАСЧЁТ ЕГО МЫСЛИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЖЕ ВОЗНИКАЮТ СОМНЕНИЯ !!! Разве будет РАЗУМНАЯ, тем более - ТАЙНАЯ - СТРУКТУРА такими ИДИОТАМИ прикрываться - что, ума не хватает кого-то ПОПРИЛИЧНЕЕ найти - не так позориться?!
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10 час.
Геннадий Бережнов
Словакам так же хочется попрыгать, но вы и так уже в Гейропе, а то как и для чего вас разогревают США и ЕС вам понять не суждено!
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1 час.
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