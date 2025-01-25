В Словакии бушует «Укромайдан» – фанаты Киева намерены заставить Фицо повернуться задом к Москве

Алексей Горшков

Мне кажется - это АГОНИЯ, "последний выдох господина Пэ-Же"! По-моему - ОЧЕВИДНО некоторое ВЫРОЖДЕНИЕ самОй западной мысли! Если ранее их принципом было: "Работает - значит эффективно", то сейчас очевидно, что "засбоило" - уже не "тянет", НО(!) они почему-то - видно от неспособности думать - не видят, что это уже ПРОСТО НЕ РАБОТАЕТ !!! Допустим: Майдан на Украине "прошёл" - значит надо действовать ПО ТЕМ ЖЕ "ЛЕКАЛАМ "! Но в Белоруссии, Гонконге, Венесуэле, Боливии, Грузии - это УЖЕ не сработало - а тактику они НЕ СОВЕРШЕНСТВУЮТ !!! Даже безмозглые вирусы гриппа как-то мутируют, приспосабливаясь к изменениям, а эти - ТУПО В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ, НЕ СВОРАЧИВАЯ, ПРУТ !!! Понятно, что это всё ДЕКОРАТИВНЫЕ ФИГУРЫ какого-то DEEP STATE ("глубинного государства"), но и НАСЧЁТ ЕГО МЫСЛИТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЖЕ ВОЗНИКАЮТ СОМНЕНИЯ !!! Разве будет РАЗУМНАЯ, тем более - ТАЙНАЯ - СТРУКТУРА такими ИДИОТАМИ прикрываться - что, ума не хватает кого-то ПОПРИЛИЧНЕЕ найти - не так позориться?!