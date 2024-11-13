Сегодня КПП «Паланка» будет закрыт на несколько часов

Сегодня пограничный пункт пропуска «Паланка-Маяки-Удобное» будет закрыт. Как сообщает Пограничная полиция Республики Молдова, с 14:00 до 19:00 деятельность таможенного поста будет приостановлена в связи с проведением ремонтных работ в электросети.
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