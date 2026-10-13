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ФедералПресс

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Наталья Лощинина: важно формировать у подрастающего поколения патриотические чувства

Наталья Лощинина: важно формировать у подрастающего поколения патриотические чувства

ЧЕЛЯБИНСК, 13 октября, ФедералПресс. В Челябинске, на базе ЮУрГУ, прошел Всероссийский научно‑образовательный форум «Код российской государственности: прошлое, настоящее, будущее».

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