Прокуратура добилась выдачи кислородного концентратора инвалиду в Кольчугино

Иногда за сухими строчками официальных отчетов скрываются спасенные человеческие жизни. Кольчугинская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения прав тяжелобольных граждан во Владимирской области.
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