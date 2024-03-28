Лавров дал понять, что не Макрону говорить о недоговороспособности России

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что с российским лидером Владимиром Путиным невозможно договориться, поскольку Москва якобы не придерживается своих обязательств, «звучат весьма оригинально», заявил в интервью «Известиям» глава МИД России Сергей Лавров.
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