Лавров дал понять, что не Макрону говорить о недоговороспособности России

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о том, что с российским лидером Владимиром Путиным невозможно договориться, поскольку Москва якобы не придерживается своих обязательств, «звучат весьма оригинально», заявил в интервью «Известиям» глава МИД России Сергей Лавров.