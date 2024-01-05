Им смягчают статьи Уголовного кодекса, отправляют под домашний арест вместо помещения под стражу, стараются оказать помощь в том, чтобы сбежать на родину

виктор бажинов

Все чиновники, думавцы, судьи, все продажные, все твари ! Их всех надо лишать всего; - званий, свободы, жизни,- они уже не люди, они уже не российские граждане. Пора, наверное, уже перезагрузиться земле ........ ПУСТЬ НАСТАНЕТ НОВАЯ ЭРА !