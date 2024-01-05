Им смягчают статьи Уголовного кодекса, отправляют под домашний арест вместо помещения под стражу, стараются оказать помощь в том, чтобы сбежать на родину

Медвежий угол
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Медвежий угол

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Комментарии
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Велес Rus
Доиграется эта продажная власть… Вместе с чурками их народ резать начнёт. Что творите паскуды?
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1 час.
И
Иван
https://video.mirtesen.ru/videos/personal/2451387
Последствия Интима с Элитной Стриптизёршей
video mirtesen
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1 час.
виктор бажинов
Все чиновники, думавцы, судьи, все продажные, все твари ! Их всех надо лишать всего; - званий, свободы, жизни,- они уже не люди, они уже не российские граждане. Пора, наверное, уже перезагрузиться земле ........ ПУСТЬ НАСТАНЕТ НОВАЯ ЭРА !
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