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Минстрой предложил в ипотеку включить стоимость встроенной мебели

Минстрой предложил в ипотеку включить стоимость встроенной мебели

Министерство строительства России предложило включить стоимость встроенной мебели в ипотеку. Соответствующий законопроект был представлен в Минстрой и опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов.

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Комментарии
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Святогор Князев
А нахер эта встроенная мебель? Эти шкафы из гипсокартона обклеенные обоями?????? Пусть себе в особняки такие делают! Дойдёт до того, что они будут клепать дешёвку везде, и цена квартиры вырасти вдвое за счёт одной только гипсокартонной мебели! Если человеку надо будет, он сам себе за три копейки наклепает все эти полки и шкафы! У нас же что ни придумают всё ради наживы!
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