Минстрой предложил в ипотеку включить стоимость встроенной мебели

Святогор Князев

А нахер эта встроенная мебель? Эти шкафы из гипсокартона обклеенные обоями?????? Пусть себе в особняки такие делают! Дойдёт до того, что они будут клепать дешёвку везде, и цена квартиры вырасти вдвое за счёт одной только гипсокартонной мебели! Если человеку надо будет, он сам себе за три копейки наклепает все эти полки и шкафы! У нас же что ни придумают всё ради наживы!