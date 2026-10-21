Шесть часов допросов, перемещения в наручниках и досмотр догола — так польские силовики обошлись с российским судьёй по карате Александром Манираки, приехавшим на молодёжный чемпионат мира в Бельско-Бяле.
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