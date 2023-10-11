В Ростове-на-Дону всё готово к зимнему сезону. Когда тепло поступит в квартиры ростовчан

Изначально собирались обогреть объекты социального назначения, но в городе резко похолодало.Тогда глава администрации города Алексей Логвиненко сподобился запустить для горожан голосование в своём Телеграм-канале о сроках пуска тепла в квартиры горожан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии