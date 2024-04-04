Дозор с нагайкой

У салехардской казачьей дружины в этом году первый юбилей Безопасность Десять лет назад в мае в соответствии с новым тогда законом «Об участии граждан в охране общественного порядка» в окружной столице была создана казачья дружина.
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