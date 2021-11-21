«Кулагер» уступил «Темиртау» по буллитам, «Актобе» обыграл «Алматы», «Бейбарыс» разгромил «Иртыш». Обзоры матчей

Проходит очередной игровой день чемпионата Казахстана по хоккею. Таблица здесь, статистика здесь. «Кулагер» уступил «Темиртау» (2:3 Б) «Актобе» победил «Алматы» (4:2) «Бейбарыс» разгромил «Иртыш» (6:0) Сумасшедшие дни для казахстанского футбола: от исторического разгрома во Франции до победы над Таджикистаном, принесшей не радость, а хейт Сборной Казахстана срочно нужна перезагрузка: 5 футболистов, готовых помочь уже совсем скоро Весной у сборной стыковые матчи Лиги наций: в марте мы можем оказаться среди футбольных карликов.