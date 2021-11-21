«Кулагер» уступил «Темиртау» по буллитам, «Актобе» обыграл «Алматы», «Бейбарыс» разгромил «Иртыш». Обзоры матчей

«Кулагер» уступил «Темиртау» по буллитам, «Актобе» обыграл «Алматы», «Бейбарыс» разгромил «Иртыш». Обзоры матчей

Проходит очередной игровой день чемпионата Казахстана по хоккею. Таблица здесь, статистика здесь. «Кулагер» уступил «Темиртау» (2:3 Б) «Актобе» победил «Алматы» (4:2) «Бейбарыс» разгромил «Иртыш» (6:0) Сумасшедшие дни для казахстанского футбола: от исторического разгрома во Франции до победы над Таджикистаном, принесшей не радость, а хейт Сборной Казахстана срочно нужна перезагрузка: 5 футболистов, готовых помочь уже совсем скоро Весной у сборной стыковые матчи Лиги наций: в марте мы можем оказаться среди футбольных карликов.

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