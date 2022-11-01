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Некит о переходе Стиля в клуб Первой лиги: «Я надеюсь, этого не случится. Он важный игрок основы»

Президент 2Drots Некит высказался о возможном переходе Алекса Стиля в клуб из Первой Лиги. – Стиль говорил, что у него есть варианты в ФНЛ.

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