В расстреле 22 человек в штате Мэн подозревается 40-летний резервист армии США

Очередной массовый расстрел произошёл в США. Пока администрация Байдена занята вопросами «поддержки демократии» с бесконечными войнами на Украине, в Израиле, на Тайване и далее – везде, война давно не угасает в самих США.
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