Меган Маркл лишилась своего главного козыря: эксперты предсказывают провал новой затеи герцогини

Ссоры в семье принца и герцогини становятся все более жаркими. Меган Маркл рискует потерпеть сокрушительную неудачу LEGION-MEDIAШироко разрекламированный проект Меган Маркл, на который она возлагала большие надежды, оказался, по мнению экспертов, под угрозой полного краха.
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