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Аргументы и Факты

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Новое супероружие нацелено на Киев: найдены главные цели под землёй

Новое супероружие нацелено на Киев: найдены главные цели под землёй

Точные удары по объектам ВСУ приведут к изоляции Украины от западных военных поставок, а подземные тайники по производству крылатых ракет и беспилотников будут разбиты новейшим оружием, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.

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