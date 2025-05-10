Путин: РФ уделит внимание вопросам безопасности Южной Осетии

Президент России Владимир Путин провел в Кремле встречу с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Он поздравил его с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, отметив вклад осетинского народа в достижение победы и указав, что в сражениях участвовали 22 тысячи граждан СССР - жителей Южной Осетии.