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«Привыкай, теперь только так»: Зеленский возмутился отсутствием реакции союзников на удары по Киеву

«Привыкай, теперь только так»: Зеленский возмутился отсутствием реакции союзников на удары по Киеву

  Ситуация на Украине настолько серьезная, что главе киевского режима нужна поддержка "друзей" как никогда, аж, даже на компромисс с Россией готов пойти.

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