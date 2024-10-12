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Царьград

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Дело идёт к финалу: Одна из самых красивых операций в зоне СВО рассекречена

Дело идёт к финалу: Одна из самых красивых операций в зоне СВО рассекречена

Угледар показал, что наша армия вышла на принципиально новый уровень организации наступательных операций оперативно-тактического масштаба.

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Комментарии
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Игорь Васиков
Одно дело штурм локального укрепрайона, другое дело марш-броски и штурм с марша. В прошлый раз жестко подвела служба тыла.
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