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Русская весна

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«Потребуются годы»: В США вынесли приговор украинскому ВПК

«Потребуются годы»: В США вынесли приговор украинскому ВПК

Украина, ожидая сокращения оружейных поставок после смены власти в США, делает ставку на производство собственных БПЛА, но и в этом проигрывает России, сообщает корреспондент The Wall Street Journal Ян Ловетт.

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