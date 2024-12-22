«Потребуются годы»: В США вынесли приговор украинскому ВПК

Украина, ожидая сокращения оружейных поставок после смены власти в США, делает ставку на производство собственных БПЛА, но и в этом проигрывает России, сообщает корреспондент The Wall Street Journal Ян Ловетт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии