В эти выходные пройдут акции в память жертв ДТП

В эти выходные в России пройдут социальные акции памяти жертв дорожных аварий. Каждое третье воскресенье ноября принято вспоминать погибших в ДТП, тем самым привлекая внимание общества к проблемам сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения.
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