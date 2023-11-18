В эти выходные пройдут акции в память жертв ДТП

В эти выходные в России пройдут социальные акции памяти жертв дорожных аварий. Каждое третье воскресенье ноября принято вспоминать погибших в ДТП, тем самым привлекая внимание общества к проблемам сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения.