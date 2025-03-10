Судебные приставы прекратили взыскание долгов с Мавроди на 1,6 млрд рублей

Судебные приставы прекратили взыскание долгов более чем на 1,6 миллиарда рублей с умершего в 2018 году основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди — из-за отсутствия у него наследников и имущества.
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