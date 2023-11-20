Соседи погибшей во время урагана в Барнауле пенсионерки рассказали детали инцидента

По словам местных жителей, дом был "кое-как построен", в форме коробки, а крыши как таковой у него не было Одна женщина погибла в результате разрушительного урагана, который прошел по Алтайскому краю вчера, 19 ноября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии