Теннисистка Калинская: счастлива, что мне выпала возможность сыграть со Свентек

Российская теннисистка Анна Калинская объяснила, за счет чего ей удалось обыграть представительницу Польши, первую ракету мира Игу Свентек в полуфинальном поединке турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ).
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