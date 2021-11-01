Позорное перезахоронение тела И.В. Сталина или историческая необходимость?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаПозорное перезахоронение тела И.В. Сталина или историческая необходимость? Николай Стариков Исполнилось 60 лет позорному перезахоронению тела И.В. Сталина.Вернуться к статье207НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЛСЛеонид СтронгинЯ думаю, что решения, принятые 22 съездом в отношении И.В Сталина были излишними. Ведь после 20 съезда Сталин оставался в Мавзолее, был Сталинград, стояли памятники. При этом незаконно осужденные люди были реабилитированы (спорить о правильности реабилитации не буду - сегодня это вопрос веры). Конечно, в докладе на 20 съезде Хрущев сказал немало лишнего, но, в целом, это не сильно отличалось от позиции Дэн-Сяо=Пина по Мао: 70% положительного - 30% отрицательного. Мао в мавзолее, его портреты на юане, но никому в голову не придет оправдывать "культурную революцию". Китайцы бесконечно не ворошат прошлое, они думают о насущном и творят будущее.Владимир СоловьевСам по себе погост у стен Кремля, являющийся сакральным местом России, это большевистский идиотизм на всю страну. И, потом, во всех городах России улицы названы их именем, именем палачей!ВПвалентина пожиленкоЕсли бы не Сталин и иные называемые тобою "палачи", то Советский Союз вряд ли бы смог защитить себя от немецко-фашистских захватчиков и находился бы ты у них на службе в качестве раба, обеспечивающего им комфортную с высочайшем уровнем материального обеспечения жизнь. Сталин настоящий вождь, фигура мирового масштаба, равных которому нынче нет. Даже враги, несмотря на все противоречия между странами, его уважали. Они понимали, что Советский Союз - это великая страна, а не республика с вороватыми чиновниками, которыми можно управлять путем угроз отобрать зарубежные счета и недвижимость, лишить западного гражданства, что происходит нынче. Сталин многое сделал для своего народа и страны, а современные властвующие чиновники тяготятся народом, который мешает им безмерно набивать свои лично-семейные закрома. Свое отношение к народу И.В. Сталин выразил в произнесенном им 27 июня 1945 года в честь Победы тосте: "Не думайте, что я скажу что-то необычное. У меня самый простой, обыкновенный тост. Я бы хотел выпить за здоровье людей, у которых чинов мало и звание незавидное. За людей, которых считают "винтиками" великого государственного механизма, но без которых все мы - маршалы и командующие фронтами и армиями, грубо говоря, ничерта не стоим". И еще восемь неполных лет И.В. Сталин делал все, чтобы советскому человеку жилось лучше, несмотря на колоссальные потери от страшной войны.Cергей ШапоревА вы хоть одного человека, там захороненного, кроме Сталина, знаете? Подсказываю: Солженицына там нет…ВПвалентина пожиленкоВладимир, самый настоящий идиотизм - это твоя и тебе подобных антисоветчиков клевета на Советский Союз и преданного стране и народу великого вождя Иосифа Виссарионовича Сталина. И. В. Сталин принял страну, лежавшую в руинах после Первой Мировой войны, иностранной интервенции и Гражданской войны, а оставил после себя одну из величайших сверхдержав планеты. Во времена управления И.В Сталиным Советский Союз достиг пика своего величия и могущества, и с ним считались все страны и все народы мира. Очернение И. В. Сталина началось при лапотнике Хрущеве, который своим невежеством нанес колоссальный ущерб по авторитету Советского Союза, подорвал советскую идеологию и натворил массу безумств в хозяйственных вопросах, за что и был в 1964 году с позором отстранен от власти. Следующий этап активного очернения И.В. Сталина начался при "перестройщике" Горбачеве, благодаря которому страна так перестроилась, что, скатившись в социально-экономическую пропасть, разрушилась. Усердное очернение И.В. Сталина происходило и при пьянице Ельцине, который в содружестве с Кравчуком и Шушкевичем, попросту говоря, "забили последний гвоздь в гроб СССР". В 1991 году Советский Союз был окончательно уничтожен и ликвидирован советский социалистический путь развития, неугодный миру капитализма. А в общем, Владимир Соловьев, при "палачах", находившихся у руля управления, государство заботилось о всех своих гражданах: не было безработицы, никто не боялся остаться без средств к существоваию и крыши над головой, а теперь при "добродетелях" все происходит с точностью до наоборот.Ингерман ЛанскаяИ как жеж 1000 лет Русские защищали свою Родину от захватчиков без джугашвилей, бронштейнов, ульяновых и пр. нерусей???? На Руси Никогда вождей-фюреров не было! На Руси жили Русские, а не папуасы..... фюреры-вожди - это у дикарей, камуниздов и фашистов...Александр ВиноградскийА Вы тут при чём?ВПвалентина пожиленкоВклад Сталина в развитие нашей Родины - СССР настолько огромен, что нынешняя не состоявшаяся в уравлении властная чиновничья-олигархическая буржуазия и, в особенности, так называемые либеральные проамериканские холуи, ничего нужного и полезного не сделав для страны, а лишь разрушив и разграбив все прежде созданное, тявкают на Сталина, словно моськи на мертвого льва. За время правления пьяницы Ельцина количество только официальных олигархов-миллиардеров, которые наживались за счет разграбления народного достояния, и только в России выросло в 7 раз. По словам ныне покойного руководителя экономической секции РАН Дмитрия Львова, в руках небольшой группы олигархов (примерно 1500 человек, что составлячет 0,001% от всего населения России) сосредоточено боее 50% национальных богатств России, а 85% населения, то есть по сути вся Россия, не имеют ни копейки дохода от тех богатств, что достались от Бога - нефть, газ, лес, золоо и другие ресурсы, которые должны принадлежать всему народу по определению. После развала СССР такая же ситуация и во всех странах постсоветского пространства, где власть у народа узурпирована и присвоена чиновничье-олигархическими особями.ВПвалентина пожиленкоУже более 30-ти лет идет непрерывное очернение миром капитализма и их угодниками нашего советского социалистического прошлого, а самым яростным атакам подвергается ими И.В. Сталин. Они усердно пытаются навязать нашей молодежи и мировому сообществу мысль о том, что И.В. Сталин был "злодеем и палачом". Их пугает вовсе не "жестокость" И.В. Сталина, а нынешняя парадоксальная ситуация в организованной ими жизни общества. Если судить по демографическим показателям, то ужасным является вовсе не наше социалистическое прошлое, а капиталистическое настоящее. За 67лет (1922-1989 годы) советской социалистической власти население СССР увеличилось более, чем на 150 миллионов. В 1922 году перепсь зафиксировала 136, 1 млн.человек. в 1940 году зафиксировано 194.1 млн. человек, а в 1989 году зафиксировано 286, 7 млн. человек, а с 1991 года население лишь сокращалось. Очевидно, что нынешние власти, строящие после развала СССР в странах постсоветского пространства капитализм, не желают, чтобы народ осознал правду об их капиталистическом режиме. Путин и его друзья олигархи, в том числе и в странах постсоветского пространства, боятся, что люди, осознав правду, воспримут истины, которые пытался донести И.В. Сталин. Если граждане осознают реальную действительность ныне происходящего и истинные социалистические взгляды И.В. Сталина, то это станет угрозой для них и созданному ими капиталистичсескому режиму. Поэтому нынешняя капиталистическая власть и их угодники, исходя из самых банальных инстинктов самосохранения, дискредитирует И.В. Сталина, обливая его грязью своей надуманной лжи и клеветы.Ингерман ЛанскаяИстория доказала, что та система управления государством, тот государственный капитализм , что 70 лет существовал на территории России - это утопичное и не имеющее будущего образование.... и тот бред, что камуноиды вбивали в бошки малограмотному населения, Ноне уже не виснет даже на ушах..... но осталась некоторая горстка тупых зомбированных маргиналов, верящих во всяких сталеных-лененых-троцких-власовых-бандоров-гитлеров-дзедунов..... не долго уж им осталось((((alexanderНадо и Ленина похоронить по-человечески, а не выставлять на показ мумии.Салават ТуйкинЭто была необходимость. После той чудовищной лжи, которую нагромоздили Хрущев со товарищами на память о И.В. Сталина, у них не было другого выхода...Владимир ПетровВозня с трупами - часть коммунистической идиотии. Вынесли, не вынесли кадавра - это не проблема цивилизованного общества. Дикари могли мумию сделать вождём "настоящиx коммунистов" и учинить бузу. Так что прикопали упыря правильно.АМАндрей МедведниковВеликая египетская цивилизация тоже по вашему идиотская?Владимир ПетровОна была задолго до XX века. А Ульянов не Тутанxамон и Сталин не Xеопс.МЛМихаил ЛитвакНадо к нему подселить и КАРТАВОГО Давно пораАМАндрей МедведниковХрущев боялся даже мертвого Сталина. Наверно ничтожество Хрущев очень не комфортно себя чувствовал пока Отец народов был на видуЕКЕвгений КазанцевЯ искренне уважаю Сталина, но Мавзолей это не кладбище, и там нет места для двоих. Он был построен только для Ленина. Предчувствую желание некоторых деятелей не только обнулять, но и засовывать туда президентов.Ингерман Ланскаяджугашвиль резал подельников ульянова - это ном. хрущ гнобил подельников упыря. а самого упыря выкинул из вовиного сарая - норм. .....Нелюди пожирают себе подобных..... все эти - ульяновы, джугашвили, брежневы, хрущи... - одна свора, Неруси и Нелюди!!!Аркадий АлександровЧто ты - нерусь - сделала - полезного для моей, русской цивилизации, что так на Отца Родного крякать........Комментировать
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