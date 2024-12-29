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Лавров: обсуждение условий работы российских баз в Сирии с новым руководством

Лавров: обсуждение условий работы российских баз в Сирии с новым руководством

Сергей Лавров заявил о возможности переговоров с новым сирийским руководством по условиям содержания российских военных баз.

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