Вывоз контрафактных арбузов был пресечен брянскими таможенниками

Вывоз партии арбузов из России в Белоруссию был пресечен брянскими таможенниками в связи с выявленными нарушениями, 9 августа сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям.
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