Эрдоган предлагает реформировать ООН, лишив права вето постоянных членов Совбеза Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган выступил за проведение масшт.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ВП Ангелы, духи и се...
- «Замкнутый круг»:...
- Европа наладила в...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым