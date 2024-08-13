Минобороны показало, как танки Т-90М "Прорыв" уничтожают живую силу ВСУ

Танки Т-90М уничтожили точку взлёта БПЛА и живую силу украинской армииВ агентстве ТАСС узнали от Минобороны России, что на одном из боевых направлений были уничтожены точка взлёта БПЛА и живая сила ВСУ, укрывавшаяся в блиндаже.