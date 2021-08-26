Шесть взрослых и подросток пострадали в ДТП с микроавтобусом в Новосибирске

Среди пострадавших три мужчины и четыре женщины, включая 17-летнюю девочку-подростка. Два пассажира получили тяжелые травмы, состояние еще одного оценивается как легкое, уточнила главврач станции скорой помощи Ирина Большакова в беседе с ТАСС.