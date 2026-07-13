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Бизнес журнал. Урал

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Росимущество продает долю экс-губернатора Юревича в «Челябинскоблгазе» за 335 млн рублей

Росимущество продает долю экс-губернатора Юревича в «Челябинскоблгазе» за 335 млн рублей

В ноябре 2025 года предыдущий аукцион по продаже этого актива был признан несостоявшимся.Росимущество выставило на торги контрольный пакет акций ОАО «Челябинскоблгаз», ранее принадлежавший бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову.

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