Росимущество продает долю экс-губернатора Юревича в «Челябинскоблгазе» за 335 млн рублей

В ноябре 2025 года предыдущий аукцион по продаже этого актива был признан несостоявшимся.Росимущество выставило на торги контрольный пакет акций ОАО «Челябинскоблгаз», ранее принадлежавший бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и экс-депутату Госдумы Вадиму Белоусову.