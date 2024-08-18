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Лукашенко: Украина будет уничтожена, если не начнет переговоры

Лукашенко: Украина будет уничтожена, если не начнет переговоры

Киев хочет спровоцировать Москву на использование ядерного оружия, считает белорусский лидер Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что если Киев и Москва не сядут за стол переговоров, то возникнет эскалация, которая закончится уничтожением Украины.

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