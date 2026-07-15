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Налицо подготовка майдана в России – полковник Сивков о «существе текущего момента»

Налицо подготовка майдана в России – полковник Сивков о «существе текущего момента»

Удары по НПЗ на территории России, а также последовавший за этим топливный кризис, который отчасти является искусственным и организованным «пятой колонной», – это свидетельство того, что Запад пытается вызвать в России недовольство властью и организовать майдан.

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