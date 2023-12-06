Росздравнадзор: поставки препарата от артрита «тофацитиниб» продолжаются

Производство, поставки и ввод в оборот препаратов, назначаемых при ревматоидном артрите, с международным непатентованным наименованием «тофацитиниб», продолжаются, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росздравнадзора.
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