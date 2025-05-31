США распадётся, Трамп последний, Украина разделится на три части: знаменитый математик-пророк шокировал прогнозом на 2025 год

Нумеролог Сидик Афган снова шокировал своих поклонников. Знаменитый математик и нумеролог Сидик Афган, который прославился своими прогнозами политических событий, сделал новое шокирующее пророчество на 2025 год.
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