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Царьград

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Учёные обнаружили скрытые тексты в переплётах старинных книг с помощью эндоскопа

Учёные обнаружили скрытые тексты в переплётах старинных книг с помощью эндоскопа

В средневековых книгах нашлись ранее неизвестные скрытые текстыВ рамках проекта "FragmEndoscopy" исследователи из Лейденского университета использовали камеру для эндоскопии, чтобы обнаружить скрытые надписи в старинных книгах.

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