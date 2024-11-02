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Царьград

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Поставили на колени и заставили извиниться: старшеклассницы избили 12-летнюю школьницу в Челябинске

Поставили на колени и заставили извиниться: старшеклассницы избили 12-летнюю школьницу в Челябинске

Очередной случай детской жестокости случился возле ТРК.В Челябинске, возле одного из ТРК в Тракторозаводском районе, старшеклассницы избили девочку на несколько лет младше.

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