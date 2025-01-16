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Мировое обозрение

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Инженер Nvidia рассказал, как GeForce RTX 5090 Founders Edition получилась столь компактной

Инженер Nvidia рассказал, как GeForce RTX 5090 Founders Edition получилась столь компактной

Новая флагманская видеокарта Nvidia GeForce RTX 5090 поражает не только своими характеристиками и ценой в $2000, но и тем фактом, что её эталонная версия Founders Edition практически вдвое компактнее модели предыдущего поколения RTX 4090 Founders Edition.

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