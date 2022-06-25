Сила в правде

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Европеец, значит, русофоб

Европеец, значит, русофоб

Вчера, 24 июня 2022 года или 12 июня по старому стилю исполнилось ровно 210 лет с момента, когда без объявления войны, переправившись через Неман, в пределы Российской империи вторглась «Великая армия» французского императора Наполеона Бонапарта.

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