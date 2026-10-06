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Ивановские новости

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Волейбольный «Текстильщик» пополнил состав доигровщиком Андреем Бобровым

Волейбольный «Текстильщик» пополнил состав доигровщиком Андреем Бобровым

Доигровщик Андрей Бобров, выступавший за клубы «Газпром-Югра», «Волжанин», «Тюмень», пополнил состав «Текстильщика».

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