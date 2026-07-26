Гардероб как у японца или как у американца? Что не так с теми, у кого ломятся шкафы от одежды

Вы тот самый человек, который не может устоять перед покупкой очередной футболки? Или же у вас так мало вещей, что они все поместятся в небольшой чемодан? Давайте заглянем в гардеробы людей из разных стран — вы удивитесь, насколько они различаются.
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