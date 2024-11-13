13.11.24==Писатель Юрий Поляков: о «либеральных химерах», СВО и свите Путина

Аргументы недели 12 ноября, 18:18 12 ноября исполнилось 70 лет советскому и российскому писателю, поэту, драматургу, киносценаристу и общественному деятелю, председателю Национальной ассоциации драматургов Юрию ПОЛЯКОВУ.
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