«Член Единой России, влюбился в армянку, не уехал в Америку». Любопытные факты об Илье, сыне Дмитрия Медведева, где он и как сейчас живет

Старается никак не замарать имя властного отца! 314K прочитали Единственный сын зампреда Совбеза РФ Дмитрия Анатольевича и его супруги Светланы обычно остается в тени, несмотря на все повышенное внимание к своей персоне со стороны публики.
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