"Решили навязать". Патрушев рассказал, почему Запад начал гибридную войну против России

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев© Sputnik / Виктор Толочко Российский народ в начале XXI века сплотился перед угрозой распада страны и добился возвращения величия России, это вывело из себя Запад, который развязал против нее очередную, на этот раз гибридную войну, заявил помощник президента, постоянный член Совета безопасности РФ Николай Патрушев в статье для журнала "Национальная оборона".
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