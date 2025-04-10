Алиев не видит перспектив мира между Россией и Украиной в ближайшем будущем

Президент Азербайджана Ильхам Алиев не видит перспектив мира между Россией и Украиной. Об этом он заявил во время выступления на международном форуме "К новому миропорядку", передает агентство "АзерТадж".
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