Кабмин повысил нормативы обязательных продаж на бирже бензина Аи-95 до 15%

Правительство России утвердило дополнительные меры для стабилизации внутреннего топливного рынка. Увеличены нормативы обязательных продаж на бирже бензина марки Аи-95 до 15% (ранее 13%) и дизельного топлива - до 12,5% (9,5%), сообщается на сайте кабмина.